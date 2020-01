Manel Cruz acrescentou mais uma data à digressão Tour Nedó.

Depois de começar o ano a tocar no Theatro Circo de Braga, o músico do Porto atuará na sua cidade: é no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 2 de abril.

O espetáculo faz parte da digressão na qual Manel Cruz se faz acompanhar por António Serginho (percussão, piano, xilofone), Eduardo Silva (baixo, voz) e Nico Tricot (piano), com quem já toca há dez anos.

A 29 de fevereiro, a digressão passa pelo Teatro Tivoli, em Lisboa (bilhetes a partir de 13 euros). No Porto, os ingressos custam entre 12,50 euros e 20 euros.

A solo, “a bordo” da digressão Bolha, Manel Cruz toca no Auditório de Espinho, a 8 de fevereiro (21h30, já esgotado) e 9 de fevereiro (18h, bilhetes a 10 euros ou 6,50 euros com desconto).



Recorde aqui a playlist da BLITZ de canções a solo de Manel Cruz.