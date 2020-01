Taylor Swift revelou que a sua mãe tem um tumor no cérebro.

A doença foi detetada quando Andrea Swift, de 62 anos, lutava já contra um cancro da mama.

A notícia foi dada durante a apresentação de “Miss Americana”, um documentário sobre Taylor Swift, que estreará esta semana no Sundance Film Festival e que aborda a doença.

Em entrevista à revista Variety, Taylor Swift explica: “Quando a minha mãe estava a ser tratada, descobriram-lhe um tumor no cérebro. E os sintomas de um tumor no cérebro são muito diferentes daqueles que já tínhamos ultrapassado com os outros cancros. Foi um período muito complicado para a nossa família”.

Andrea Swift, que é parte ativa da gestão da carreira da filha, soube sofrer de cancro da mama em abril de 2015. Depois de debelada, a doença voltou.

A situação da mãe de Taylor Swift fará com que, este ano, a cantora dê apenas quatro concertos de estádio nos Estados Unidos e alguns concertos em festivais europeus, incluindo o do NOS Alive, em Algés.

“Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos que tratamento vamos escolher. É a melhor decisão, neste momento”, justificou Taylor Swift na mesma entrevista.

Veja aqui o trailer de “Miss Americana”, um documentário da Netflix.