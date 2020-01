Um concerto dos Slipknot em Glasgow, no passado sábado, provocou alguma polémica entre os fãs, devido à divulgação de uma lista com todos os acessórios que não seriam permitidos dentro da sala de espetáculos.

Da lista faziam parte itens habituais como ponteiros laser ou fogo de artifício, mas também "cintos grandes, correntes, anéis pontiagudos e pulseiras com picos, casacos, cintos, botas e coleiras".

Em declarações posteriores, a gerência do espaço SSE Hydro, onde os Slipknot atuaram, afirmou que estas proibições tinham como objetivo garantir "a segurança do público" e a da própria sala.

Os fãs dos Slipknot não gostaram, e houve quem salientasse à STV News que "99% do que está na lista são coisas que as pessoas que vão a este concerto querem usar". E, no Twitter, houve quem dissesse que este tipo de proibições "perpetua o estereótipo de que os metaleiros são potenciais arruaceiros".