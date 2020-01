Carolina Deslandes recordou a sua adolescência com a publicação de uma foto de si própria quando tinha 16 anos.

Hoje com 28 anos, a cantora lembrou com nostalgia o tempo em que "ouvia tanta música" e "já sabia os improvisos do Rui [Veloso] de cor", referindo-se a um dos seus maiores ídolos. "Tinha tempo para aprender. Bebi tudo porque tinha sede", acrescenta, notando que o "olhar continua igual". "É que há uma vida toda a acontecer", conclui.

Em 2007/08, altura a que reportará o retrato a preto e branco, Deslandes estava ainda a alguns anos de se dar a conhecer. O seu primeiro momento de projeção pública dá-se em 2010, quando participou na terceira edição do programa televisivo de talentos "Ídolos", concurso no qual terminou na terceira posição.

Depois de "Ídolos", a sua carreira demorou algum tempo a arrancar, tendo a jovem lançado o primeiro álbum em 2012, aos 21 anos, com um álbum homónimo. "Casa", de 2018, é o seu álbum mais recente.