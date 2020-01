Boy Pablo é a nova confirmação para o cartaz do festival Super Bock Super Rock. O músico norueguês, de origem chilena, irá atuar no palco EDP no dia 18 de julho.

A Portugal, Boy Pablo irá trazer os temas indie pop que constituem os seus dois EPs, "Roy Pablo" e "Soy Pablo". No mesmo dia e palco, atuam também os Neighbourhood e os Local Natives.

O Super Bock Super Rock realiza-se de 16 a 18 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, estando a organização a cargo da Música no Coração. Os passes para o festival estão à venda por 95 euros.