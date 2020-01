Bill Callahan vai dar três concertos em Portugal na primavera. Os concertos do músico que até 2007 respondia por Smog vão realizar-se nos seguintes locais: Hard Club, no Porto, a 30 de maio; Convento de São Francisco, em Coimbra, a 31 do mesmo mês; Aula Magna, em Lisboa, a 1 de junho.

O músico traz o seu último álbum, “Shepherd in a Sheepskin Vest”, editado em 2019, o primeiro em seis anos. É o décimo sétimo de uma discografia iniciada há 30 anos, em territórios que cruzam a folk e o rock.

Os bilhetes são postos à venda este sábado, 25 de janeiro, às 10 da manhã. Os preços são os seguintes:

HARD CLUB - 30 DE MAIO

Entrada * 28€

CONVENTO SÃO FRANCISCO - 31 DE MAIO

Cadeiras de Orquestra * 30€

1ª Plateia * 30€

2ª Plateia * 26€

Balcão * 25€

Mobilidade Condicionada * 25€

AULA MAGNA - 1 DE JUNHO

Doutorais * 40€

Anfiteatro * 28€

Tribuna * 30€

Mobilidade Condicionada * 28€