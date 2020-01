Madonna deixou uma mensagem aos fãs portugueses, após ter cancelado aquele que seria o seu quinto concerto no Coliseu dos Recreios.

"Obrigado uma vez mais, Lisboa. Peço desculpa por ter cancelado esta noite [domingo], mas tenho que ouvir o meu corpo e descansar", escreveu, no Twitter.

A cantora partilhou ainda um vídeo do espetáculo que deu no sábado, naquela mesma sala, onde é possível vê-la a beber um copo de vinho. "Foi esse vinho do Porto que fez com que eu me aguentasse", acrescentou. "Vemo-nos na terça-feira. Façam figas".

Caso recupere das suas lesões, Madonna deverá voltar a pisar o palco do Coliseu dos Recreios esta terça-feira, tendo ainda mais dois concertos agendados para a mesma sala, a 22 e 23 de janeiro.

Muitos fãs souberam do cancelamento do espetáculo de domingo quando, já às portas da sala, lhes foi entregue um texto da organização, com os pormenores sobre o pedido de reembolso.

Este reembolso deve ser pedido no local de compra dos bilhetes, a partir do dia 21 de janeiro, às 13h. Quem tiver comprado bilhete online será contactado por mail. "Lamentamos desiludir os fãs", pode ainda ler-se em comunicado.