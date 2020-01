O guitarrista Josh Klinghoffer afirma que não possui qualquer "ressentimento" em relação à forma como saiu dos Red Hot Chili Peppers, e subsequente reentrada de John Frusciante.

Em entrevista ao website Ultimate Guitar, o músico garantiu que, "da sua parte", não há quaisquer problemas entre si e os demais membros da banda em virtude da sua dispensa.

Klinghoffer fez parte dos Red Hot Chili Peppers durante dez anos, tendo precisamente substituído Frusciante em 2009. Questionado sobre se retirava alguma lição do seu período na banda, o guitarrista foi mais evasivo: "perguntem-me isso noutra altura".

No que ao seu trabalho nos Red Hot Chili Peppers diz respeito, Klinghoffer destacou o seu solo no final de 'Dark Necessities', de 2016, e afirmou ter "um gostinho especial" por 'Never Is a Long Time'.