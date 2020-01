Os Pearl Jam divulgaram o alinhamento do seu novo álbum, "Gigaton".

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance of the Clairvoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Come Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross

O décimo primeiro disco da banda de Seattle, o primeiro em sete anos, chega a 27 de março. É produzido pela banda e Josh Evans.

O single de apresentação é 'Dance of the Claivoyants', canção cujo primeiro excerto (10 segundos) terá sido divulgado este fim de semana, sem qualquer menção à banda ou ao título do tema.

O podcaster Bill Simmons partilhou um curto trecho do que disse ser "uma canção nova" no seu programa de 17 de janeiro. A app de reconhecimento de música Shazam dá conta de que este mesmo trecho tem como título 'Dance of the Clairvoyants', e é da autoria dos Pearl Jam.

Ouça aqui: