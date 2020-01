Os Radiohead disponibilizaram hoje um gigante "arquivo público" online, onde os fãs podem ouvir música rara (que não estava disponível em streaming antes), ver vídeos inéditos e ler inclusivamente e-mails enviados ao clube de fãs. Nas redes sociais, a banda apresenta a novidade da seguinte forma: "o [site] radiohead.com sempre foi irritantemente pouco informativo e imprevisível. Tornámo-lo agora, previsivelmente, incrivelmente informativo".

Além de todo o material de arquivo, agrupado em torno dos nove álbuns de estúdio da banda (com vídeos, atuações em programas de TV e trabalhos artísticos), a banda disponibiliza também o primeiro EP, "Drill", de 1992, que não estava disponível online até agora. Além de poderem seguir os links para as versões prévias do site, os fãs dos Radiohead podem criar um "cartão de biblioteca" e personalizar t-shirts com designs de cada um dos períodos da história da banda, entre outras coisas.

Siga para Radiohead.com para consultar.