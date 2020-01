Em entrevista ao Hollywood Reporter, Sting afastou a possibilidade de vir a permitir que contem a sua vida numa biopic.

Questionado sobre se autorizaria um filme como “Bohemian Rhapsody”, sobre Freddie Mercury e os Queen, ou “Rocketman”, sobre Elton John, o britânico respondeu de forma assertiva.

“Nem pensar. Não estou interessado. Estou a contar a minha história de forma artística. [A peça “The Last Ship”] é uma metáfora. A história é sobre mim. Nesta peça, eu estou presente de muitas formas - provavelmente mais do que gostaria. Mas a personagem que represento é inspirada por pessoas como o meu pai, os meus tios, pessoas com quem cresceu. Quis fazê-lo assim, em vez de contar a história da minha vida, que ainda não acabou”.

“The Last Ship” é uma peça inspirada pela infância e juventude de Sting numa cidade portuária do norte de Inglaterra e encontra-se em cena em Los Angeles, numa versão diferente da que esteve na Broadway, em Nova Iorque. Desta vez, Sting é um dos atores, fazendo o papel de capataz de um navio.