A mãe de Céline Dion, Therese Dion, morreu na passada sexta-feira, 17 de janeiro.

Porém, a perda não levou a cantora a cancelar o concerto que tinha marcado para esse dia; Céline Dion atuou em Miami, nos Estados Unidos, e dedicou o espetáculo à sua mãe, que tinha 92 anos.

O concerto terminou com uma versão de 'Somewhere Over the Rainbow'. Veja aqui um vídeo do espetáculo, dedicado à “Maman Dion”, cuja foto esteve sempre bem visível em palco.