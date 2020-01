Justin Bieber foi "convidado a sair" do seu ginásio, em West Hollywood, por causa de... Taylor Swift.

O artista canadiano encontrava-se a treinar no Dogpound gym quando lhe foi pedido que saísse, para que Swift se pudesse exercitar.

Segundo o website TMZ, a equipa de Justin Bieber não acatou imediatamente a ordem de expulsão, o que permitiu ao artista terminar o seu treino.

De acordo com uma fonte próxima do ginásio, em declarações ao MailOnline, o autor de 'Yummy' terá entrado no ginásio sem marcação.

"Foi-lhe pedido que saísse porque havia outras marcações", continuou a mesma fonte. "É um ginásio privado, pelo que cada qual tem o seu horário".