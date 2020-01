Selena Gomez celebrou o lançamento do seu novo álbum, "Rare", com uma nova tatuagem.

Nas redes sociais, a cantora partilhou um vídeo e uma fotografia do título do disco, tatuado no pescoço, por baixo da sua orelha direita. A tatuagem foi feita na famosa loja Bang Bang, em Nova Iorque.

Veja aqui: