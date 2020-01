Os Maroon 5 acusaram os The 1975 de plágio, devido às semelhanças entre as capas de "The Fourth World" (disco que os Maroon 5 lançaram em 1997, ainda com o nome Kara's Flowers) e de 'Me & You Together Song' (novo single dos The 1975).

Numa publicação entretanto apagada, os Maroon 5 questionaram, no Twitter, se os britânicos seriam fãs dos Kara's Flowers, motivando resposta do vocalista dos 1975, Matty Healy.

"Não sei que raio é isso mas adoro aquela canção sobre estar numa cabine telefónica ou algo assim", respondeu, referindo-se a 'Payphone', canção dos Maroon 5.

Veja aqui as duas capas: