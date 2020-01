Surpresa: o próximo álbum de Kendrick Lamar poderá vir a ter uma sonoridade mais rock.

Segundo o jornalista Bille Werde, em declarações no Twitter, o rapper está prestes a terminar aquele que será o seu quinto álbum de estúdio.

"Estariam interessados em saber que vários amigos me contaram que as gravações do novo disco podem estar terminadas?", escreveu. "E que [Lamar] foi buscar, desta vez, mais sons ao rock?".

Apesar disso, Werde não quer dar garantias de nada: "lá porque as gravações chegaram a um ponto onde as pessoas acreditam que [o álbum] está terminado... Os álbuns regressam ao estúdio a toda a hora, por um milhão de razões diferentes", acrescentou.

Recorde-se que Kendrick Lamar regressa este ano a Portugal, para uma atuação no festival NOS Alive, no dia 8 de julho.