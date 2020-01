Corey Taylor deu uma entrevista ao Irish Times, onde deixou críticas à forma como os serviços de streaming pagam pelo trabalho dos artistas.

Dando como exemplo os "seus" Slipknot, o músico explicou que seria possível sobreviver apenas com os lucros obtidos com o streaming - caso este serviço "não fosse o que fosse".

"Aquilo que recebes é menos que centavos", afirmou. "Se os serviços de streaming pagassem mais, como a rádio paga, as pessoas conseguiam ganhar a vida. Tive amigos meus que tiveram que se reformar, de bandas populares, porque não o conseguem fazer".

"Para as bandas de meio da tabela, e abaixo, é difícil. É quase melhor ganhar dinheiro a tocar no bar da terrinha. Ganhas mais aí que a fazer um álbum".

"Até que os artistas sejam pagos de forma justa, será uma batalha constante", continuou. "Previ isto há anos. Não tenho nenhum problema com o streaming; tenho um problema com a forma como [as plataformas] roubam os artistas, e vou dizer isto até ao dia em que morrer".

"Um milhão de streams no YouTube dá 0,04% de um centavo. Recebes 400 dólares - e estou a fazer contas de cabeça. As pessoas não conseguem viver com isto, e nem todos conseguem estes números".

"E a maior parte desse dinheiro vai para a editora. Os serviços de streaming não estão dispostos a pagar aos talentos que escrevem as canções, a música, mas ganham milhões e milhões de dólares. Algo tem que mudar", rematou.