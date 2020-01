A revista Paste publicou uma lista com aquelas que diz serem as canções mais "sexy" de todos os tempos.

Desta lista de 50 canções fazem parte nomes como os LCD Soundsystem, Pulp, Bob Marley, Rihanna ou Led Zeppelin, entre muitos outros.

Quanto à canção mais "sexy" de sempre, a escolha (mais ou menos óbvia) foi para 'Let's Get It On', de Marvin Gaye. Veja aqui o top 10:

10. “Je T’aime…Moi Non Plus,” Serge Gainsbourg and Jane Birkin (1969)



9. “Love Serenade,” Barry White (1975)



8. “Love and Happiness,” Al Green (1972)



7. “Love To Love You Baby,” Donna Summer (1975)



6. “Use Me,” Bill Withers (1972)



5. “Wicked Game,” Chris Isaak (1989)



4. “Tell Me Something Good,” Rufus and Chaka Khan (1974)



3. “Darling Nikki,” Prince (1984)



2. “I’m On Fire,” Bruce Springsteen (1985)



1. “Let’s Get It On,” Marvin Gaye (1973)