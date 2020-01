No mesmo dia em que soube que os Nine Inch Nails entrariam no Rock and Roll Hall of Fame, Trent Reznor foi pai de uma menina.

Em entrevista ao radialista Zane Lowe, o norte-americano explica que só pôde abrir o envelope que a organização do Rock and Roll Hall of Fame lhe enviou quando chegou a casa, vindo do hospital, onde nascera a quinta criança do seu casamento com Mariqueen Maandig.

“Chego a casa, vindo do hospital, onde nasceu a bebé, e encontro a carta com essa notícia. Foi a cereja no bolo de um dia bastante intenso”.



Trent Reznor afirmou ainda ter ficado agradavelmente surpreendido por a sua banda ter sido reconhecida. À Rolling Stone, admitiu: “Sabe bem... vou permitir a mim mesmo ficar contente com isto, durante um breve período de tempo”.

Trent Reznor e Mariqueen Maandig, que também é música, têm cinco filhos: um de 10 anos, outro de 9, um de 5, uma filha de 4 e a menina que nasceu este mês de janeiro.