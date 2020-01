Um encontro invulgar: Snoop Dogg foi o escolhido para fazer a primeira parte do concerto dos Guns N' Roses em Miami, no dia 31 deste mês.

O concerto terá lugar na AmericanAirlines Arena, e a presença de Snoop Dogg foi anunciada pelos próprios Guns N' Roses, nas redes sociais, com uma referência particular ao gosto do rapper pela marijuana:

Recorde-se que os Guns N' Roses regressam este ano a Portugal, para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, a 20 de maio.