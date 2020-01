Nick Cave voltou a responder a perguntas dos fãs, no site interativo "The Red Hand Files", e desta vez o assunto foi Kanye West. A pergunta foi simples: "gostas do Kanye?" e o músico australiano respondeu de rajada: "fazer arte é uma forma de loucura, entramos a fundo na nossa visão singular e perdemo-nos nela. Não há músico no mundo que invista tanto na sua loucura como o Kanye e, nesse sentido, neste momento, ele é o nosso maior artista".

Recorde-se que West editou no mês passado o álbum "Jesus is King", o seu nono de estúdio e, segundo o artista, uma "expressão do evangelho". São também conhecidos os seus problemas psicológicos, tendo o rapper assumido que sofre de transtorno bipolar.

Além de falar de West, Cave respondeu também a um outro fã que o questionou sobre se alguma vez tinha tido medo de perder fãs por fazer alterações à sua sonoridade. "Adoramos e respeitamos os nossos fãs, tanto os antigos como os novos, mas, claro, eles são livres de virem e irem embora. O que os Bad Seeds estão a tentar fazer é alimentar os ouvintes, desafiá-los e confrontá-los, para fazer discos que criem uma espécie de dissonância e talvez mesmo os perturbem, mas, esperamos nós, acabem por emocioná-los".

"Perder fãs são danos colaterais que vêm do facto de abordarmos a música de uma perspetiva artística e não comercial", continuou, "fazer música especificamente para agradar aos fãs pode ser paternalista e explorador. A música desafiante, por natureza, aliena alguns fãs e inspira outros, mas sem essa dissonância não há conversação, não há risco, não há lágrimas nem sorrisos. E ninguém se emociona e ninguém se sente afetado!".