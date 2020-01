Os London Grammar são a nova confirmação para o cartaz do NOS Alive. A banda britânica subirá ao palco Sagres no dia 9 de julho.

O último álbum de estúdio do grupo, "Truth Is a Beautiful Thing", data de 2017. Em 2019, lançaram o single 'Let You Know', em colaboração com o produtor Flume.

Os London Grammar juntam-se desta forma a Seasick Steve, Parov Stelar e Inhaler, que também atuarão no mesmo dia e palco.

O NOS Alive 2020 decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 4 dias custa 189 euros, sendo que existe um passe de 3 dias (8, 9 e 10 de julho) ao preço de 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.