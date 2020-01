Sem que nada o fizesse prever, Eminem lançou esta madrugada um álbum novo.

O disco tem como título "Music to Be Murdered By" e é o 11º da carreira do rapper, que editou "Kamikaze" em 2018.

Composto por 20 temas, "Music to Be Murdered By" conta com as colaborações de nomes como Ed Sheeran, Black Thought, Q-Tip, Anderson .Paak e Juice WRLD, entre outros.

Juntamente com o disco, Eminem divulgou também o vídeo para 'Darkness', canção que conta com uma forte mensagem anti-violência e anti-armas de fogo. Veja aqui: