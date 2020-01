Chegou hoje de surpresa e já está a causar polémica.

No novo álbum de Eminem, “Music to Be Murdered By”, o rapper compara-se a Salman Ramadan Abedi, o terrorista por detrás do atentado que, em 2017, causou a morte de 22 pessoas à saída de um concerto de Ariana Grande em Manchester, em Inglaterra.

No tema 'Unaccommodating', Eminem rappa: “But I’m contemplating yelling ‘bombs away’ on the game / Like I’m outside of an Ariana Grande concert waiting”.

A mãe de uma das vítimas, Charlotte Hodgson, de apenas 15 anos, já criticou o rapper, dizendo que o seu novo tema é “nojento e desrespeitoso”.



Na mesma faixa, Eminem compara-se ainda a Saddam Hussein e Ayatollah Khomeini e refere os atentados do 11 de setembro.



No álbum, o seu terceiro em três anos, há menções a outros serial killers, como Charles Manson e Richard Ramirez.



Em 2018, numa sessão de freestyle, o norte-americano já abordara a tragédia de Manchester, para provar que nenhum assunto está fora do seu alcance.

Ouça aqui 'Unaccommodating':