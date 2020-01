Paul Di'Anno, antigo vocalista dos Iron Maiden, irá dar o último concerto da sua carreira no próximo mês de agosto.

O músico anunciou que a sua reforma, despoletada por uma série de problemas de saúde, terá início após uma atuação no festival Beermageddon, que se realiza em Inglaterra nos dias 28 e 29 de agosto.

Di'Anno irá apresentar-se como vocalista dos Ides of March, banda composta por Terry Wapram, Terry Rance e Doug Sampson, também eles antigos membros dos Iron Maiden.

Paul Di'Anno foi vocalista dos Iron Maiden entre 1977 e 1981, dando a sua voz aos temas do primeiro LP do grupo, homónimo - entre eles os clássicos 'Running Free', 'Sanctuary' ou 'Phantom of the Opera'.

Recorde-se que os Iron Maiden regressam a Portugal este ano, para uma atuação no Estádio Nacional, a 23 de julho.