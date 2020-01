Os Slipknot partilharam esta semana uma curta de 20 minutos, intitulada "Pollution" e realizada por Shawn "Clown" Crahan.

O filme, de caráter surrealista, mostra o que parecem ser várias imagens aleatórias até desaguar no videoclip para 'Nero Forte', tema presente no último álbum dos Slipknot, "We Are Not Your Kind".



"Procurei fazer uma curta que vos fizesse questionar a vossa própria existência, nesta realidade. Quando se deitam na vossa cama, junto de quem amam, alguma vez se perguntam - é possível que esta pessoa corte o meu pescoço enquanto durmo?", explicou Shawn Crahan.



Veja o filme: