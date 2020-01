Foram anunciados esta quarta-feira os nomes que entrarão para o Rock and Roll Hall of Fame, em 2020.

Depeche Mode, Doobie Brothers, Whitney Houston, Notorious B.I.G., Nine Inch Nails e T. Rex foram os escolhidos. Jon Landau, que geriu a carreira de Bruce Springsteen, e Irving Azoff, manager dos Eagles, irão receber o prémio Ahmet Ertegun.

Destes seis artistas, só os Depeche Mode e os Nine Inch Nails já tinham sido nomeados no passado, ambos por três vezes. Todos os restantes conseguiram entrar para o Hall of Fame na sua primeira tentativa.

A cerimónia oficial do Rock and Roll Hall of Fame terá lugar no próximo dia 2 de maio, em Cleveland. Ainda não se sabe que nomes irão atuar e quem serão os apresentadores.