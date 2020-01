O festival espanhol Primavera Sound anunciou esta quarta-feira o seu cartaz completo da edição de 2020, que se realiza em Barcelona nos dias 4, 5 e 6 de junho. Daqui sai habitualmente o grosso do cartaz do congénere português, o NOS Primavera Sound, que este ano volta ao Parque da Cidade do Porto de 11 a 13 de junho.

Mantendo uma matriz indie, mas incrementando a tendência de maior colagem às sonoridades urbanas, o festival espanhol aposta em nomes consagrados como Iggy Pop, Strokes, Bauhaus, Pavement, Beck, Massive Attack, Lana Del Rey ou The National, combinando-os com as sonoridades mais atualizadas de Bad Bunny, Brockhampton, Tyler The Creator ou Young Thug.

De A a Z, numa lista extensa de atuações, podemos ainda encontrar o riot-grrrl das Bikini Kill, um cantautor como Bill Callahan, o rock mais aguerrido de Brittany Howard, nomes filiados na eletrónica como Caribou e Disclosure, o rock planante dos Cigarettes After Sex, o experimentalismo de Einstürzende Neubauten e Kim Gordon, o rap de Freddie Gibbs & Madlib, o novo vulto da country Kacey Musgraves, a pop mais declarada de Kim Petras, o punk rock dos Shame ou dos Fountains DC, os infalíveis Shellac (banda de estimação do festival), a folk espectral de Weyes Blood ou o indie rock da velha guarda dos Yo La Tengo ou Dinosaur Jr. Em atividades paralelas ao festival, conte-se ainda com os The Jesus and Mary Chain a tocar o clássico "Darklands".