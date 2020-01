O cantautor norte-americano Alec Benjamin é a nova confirmação para o cartaz do NOS Alive, atuando no Palco Sagres no dia 11 de julho.

O músico, que se estreia em Portugal, trará consigo as canções do seu álbum de estreia, "Narrated For You", onde consta o êxito 'Let Me Down Slowly', com Alessia Cara.

Alec Benjamin junta-se desta forma aos Wolf Parade e aos Parcels, que também atuarão neste dia e palco.

O NOS Alive 2020 decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 4 dias custa 189 euros, sendo que existe um passe de 3 dias (8, 9 e 10 de julho) ao preço de 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.