Madonna voltou a elogiar a cidade de Lisboa. A artista norte-americana publicou uma fotografia sua com uma mensagem para a capital portuguesa: "tens sido tão boa para mim".

A publicação surge a algumas horas do regresso de Madonna ao Coliseu dos Recreios, para o seu terceiro concerto naquele espaço, parte da digressão "Madame X".

O alinhamento do espetáculo não deverá divergir muito do dos dois anteriores, não se sabendo para já se Madonna voltará a incluir 'Sodade', de Cesária Évora, que cantou com Dino D'Santiago. O concerto divide-se em quatro atos, estando 'I Rise' reservada para o encore:

Ato I

God Control

Dark Ballet

Human Nature

Express Yourself (a cappella)

Papa Don't Preach

Ato II

Madame X Manifesto (vídeo)

Vogue

I Don't Search I Find

American Life

Ato III

Coffin (vídeo)

Batuka

Can't Help Falling in Love (Elvis Presley) (a cappella)

Fado Pechincha (Isabel De Oliveira)

Killers Who Are Partying

Crazy

La Isla Bonita (c/ excertos de 'Welcome to My Fado Club')

Sodade (Cesária Évora) (c/ Dino d'Santiago)

Medellín

Extreme Occident

Ato IV

Rescue Me (dança)

Frozen

Come Alive

Future

Crave (Tracy Young Remix)

Like a Prayer

Encore

I Rise



A BLITZ esteve presente no segundo concerto da artista no Coliseu, escrevendo que «Madonna conquistou a plateia sobretudo pela forma comunicativa como se aproximou dos fãs e pela ironia com que polvilhou as suas interações, fosse no momento em que tirou uma selfie com uma Polaroid e a vendeu por mil euros, para ajudar a sua organização sem fins lucrativos Raising Malawi, a um espanhol ("anteontem um brasileiro deu-me cinco mil"), fosse a queixar-se das suas 25 lesões ("não prestem atenção ao que se passa da cintura para baixo"), fosse a falar com um médico assistente alemão que lhe ofereceu um pouco da sua cerveja quando se sentou ao seu lado numa cadeira da plateia».



«Por muito que nunca se saiba quando está a cantar de verdade ou a deixar uma "backing track" fazer o serviço (o reverb ajuda no momento de camuflar as suas fragilidades vocais), a ilusão que Madonna vende é tão pertinente em 2020 quanto era em 1985. Não há mesmo quem conheça os recantos da pop como "Madame X"», pode ainda ler-se.