Estreia hoje em salas de Lisboa, Porto e Figueira da Foz “A Dog Called Money”, documentário sobre a realização do mais recente álbum de PJ Harvey, “The Hope Six Demolition Project” (2016).

Apresentado no LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival no ano passado, o filme do fotógrafo e realizador Seamus Murphy acompanha as viagens da artista britânica ao Agefanistão, ao Kosovo e a Washington, onde conversou com pessoas daqueles locais, deixando-se inspirar pelas suas experiências.

“A Dog Called Money” estará em exibição em cinemas de Lisboa (Nimas), Porto (Trindade) e Figueira da Foz (Centro de Artes e Espetáculos).



Veja aqui o trailer: