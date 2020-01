Madonna partilhou um novo vídeo, no qual mostra os preparativos que fez antes do seu segundo concerto no Coliseu dos Recreios.

Na terça-feira, a artista revelou ao público estar a tentar superar "25 lesões", que a levaram mesmo a coxear em palco. "Não prestem atenção ao que se passa da cintura para baixo", brincou.

O vídeo mostra Madonna a fazer alguns exercícios de aquecimento, ainda que de forma lenta, devido às dores. "É assim que a lesionada Madame X aquece para um concerto: muito cuidadosamente", escreveu, na legenda.

As lesões de Madonna já a levaram a cancelar alguns concertos da digressão "Madame X", nos Estados Unidos: dois em Nova Iorque, um em Los Angeles, três em Boston e o último, que estava programado para 22 de dezembro em Miami.

Após o cancelamento do concerto em Boston, a artista contou que a dor provocada pelas lesões, sobretudo num dos joelhos, "tem sido indescritível".

Madonna regressa ao Coliseu dos Recreios esta quinta-feira, para o terceiro de oito concertos na capital portuguesa. Os próximos estão agendados para os dias 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro.