Os Beastie Boys irão lançar em breve um novo documentário, realizado por Spike Jonze.

O documentário tem como título "Beastie Boys Story" e, como o nome indica, irá contar a história do grupo hip-hop norte-americano, baseando-se no espetáculo que Ad-Rock e Mike D deram com o mesmo nome.

O documentário tem estreia marcada para o dia 3 de abril, em alguns cinemas IMAX, mudando-se para a Apple TV+ no dia 24 do mesmo mês.

Não é a primeira vez que Spike Jonze trabalha com os Beastie Boys, sendo o responsável pelo vídeo de 'Sabotage' e tendo elaborado um filme sobre Nathanial Hornblower, alter-ego do falecido MCA, que nunca chegou a ser divulgado.

Em comunicado, Ad-Rock e Mike D deixaram vários elogios ao realizador. "Há amigos com quem vais almoçar tantas vezes ao longo dos anos que já adivinhas o que é que eles vão pedir. O Spike é um deles", afirmaram.