Há três novos nomes na edição de 2020 do festival VOA – Heavy Rock, que se realiza nos dias 2 e 3 de julho no Estádio Nacional, em Oeiras.

Os brasileiros Sepultura, lenda do thrash metal dos anos 80 e 90, vão atuar a 2 de julho. Com uma carreira iniciada em 1984, a banda que em tempos foi liderada pelos irmãos Max e Igor Cavalera, é hoje constituída por Paulo Jr. (baixo), Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (voz) e Eloy Casagrande (bateria). Para a história do metal ficaram álbuns como "Arise" (1991) "Chaos A.D." (1993) e "Roots" (1996). A 7 de fevereiro, a banda lança o seu 15º álbum, "Quadra".

No dia seguinte, 3 de julho, juntam-se ao cartaz do festival os suecos Amon Amarth, conhecidos pelo seu death metal melódico de inspiração viking, e os britânicos Sylosis, uma promessa do metal da nova geração.

Os passes para os dois dias do VOA – Heavy Rock, assim como os bilhetes diários para dia 2 de julho, estão esgotados. Ainda disponíveis estão os ingressos para 3 de julho, o segundo dia do evento organizado pela Prime Artists.