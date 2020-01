Várias promotoras de espetáculos e festivais de Portugal juntaram-se para lançar uma iniciativa de âmbito nacional, intitulada DeclareAção.

Apresentada esta quarta-feira na Câmara Municipal de Lisboa, no ano em que a cidade é Capital Verde Europeia, a ação pretende “desafiar a comunidade nacional a adotar comportamentos em prol de uma sociedade mais justa e equilibrada, utilizando as plataformas digitais e o seu potencial mobilizador”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

Entre as 15 entidades por detrás do movimento encontram-se a Better World (promotora do Rock in Rio), a Everything Is New (NOS Alive), a Música no Coração (Galp Beach Party, Super Bock Super Rock, Super Bock em Stock, MEO Sudoeste, Sumol Summer Fest), a Live Experiences (EDP Cool Jazz e ID No Limits), a Pic Nic (NOS Primavera Sound), a Ritmos (Vodafone Paredes de Coura), a Sons em Trânsito, a MOT (RFM Somni), a PEV (MEO Marés Vivas), a Surprise & Expectation (EDP Vilar de Mouros) e as câmaras municipais de Loulé (festival MED), Sines (FMM Sines) e Faro (Festival F), assim como a APEFE e a APORFEST.

Estas entidades desafiam agora empresas públicas e privadas a juntarem-se à causa.

No decurso desta ação, “jovens lideranças” de todo o país serão desafiadas para um workshop do qual sairão 17 atitudes nas áreas das alterações climáticas, inclusão social, desenvolvimento económico e reciclagem.

Os jovens interessados em participar deverão mandar um mail para [email protected] até 31 de janeiro. O workshop acontece já em fevereiro e as atitudes serão divulgadas em março.

Na apresentação da iniciativa, Roberta Medina, do Rock in Rio, afirmou ”O DeclareAção é uma convocatória para que todos assumamos a responsabilidade pelas escolhas que fazemos no nosso dia-a-dia”.



Álvaro Covões, da Everything Is New, salientou “o facto de o [NOS ALive] apostar desde a sua primeira edição, numa política de sustentabilidade forte que promete ajudar a transformar hábitos e mentalidade, fazendo todo o sentido juntar-se a este movimento”.

Por seu turno, Luís Montez, da Música no Coração, lembrou que, por serem “direcionados para um público maioritariamente jovem, os festivais de verão são um veículo de excelência para alertar consciências”.



João Carvalho e José Barreiro, respetivamente do Vodafone Paredes de COura e do NOS Primavera Sound, defenderam que “a DeclareAção é mais uma prova de que todos, por um bem comum, chegamos mais longe e somos capazes de mais e melhor”.