Thom Yorke lançou nos serviços de streaming quatro canções até agora indisponíveis nos mesmos. No YouTube e nas restantes principais plataformas surgem agora como novidades uma canção a solo e três dos Atoms For Peace.

Da banda-sonora do filme "A Saga de Twilight: Lua Nova", de 2009, chega 'Hearing Damage', tema que assinou em nome próprio.

Dos Atoms For Peace - que em 2013 editaram o álbum "Amok", divulgam-se três lados B de singles. O primeiro é 'What the Eyeballs Did' , de 2012:

O segundo é ‘S.A.D.’, de 2013:

Por fim ‘Magic Beanz’, do mesmo ano:

O músico inglês vai andar em digressão a partir da primavera, chegando à Europa em julho. Para já, não há qualquer concerto confirmado em Portugal, país que o vocalista dos Radiohead visitou no ano passado para um concerto a solo no festival NOS Alive, em Algés.