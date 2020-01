Uma foto do público do segundo concerto de Madonna no Coliseu dos Recreios: esta foi a primeira publicação da artista norte-americana nas redes sociais após o espetáculo desta terça-feira na capital portuguesa.

A imagem, publicada nas 'stories' de Madonna no Instagram, foi registada a partir do palco e mostra plateia, galerias e camarotes do Coliseu bem iluminados, presumivelmente antes do início do espetáculo.

Instagram Madonna

No segundo concerto da residência na sala lisboeta, em que atirou farpas a Donald Trump e voltou a ter Dino D'Santiago como convidado especial, a artista norte-americana admitiu que era bom estar de volta à sua "segunda casa" e ao local onde a aventura do novo álbum começou. A reportagem completa e detalhada do concerto pode ser lida aqui.