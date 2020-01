Foram hoje reveladas as 16 canções que irão concorrer ao Festival da Canção, este ano.

As semifinais acontecem a 22 e 29 de fevereiro e a final está marcada para 7 de março, em Elvas, no Alentejo.

Veja aqui a lista de canções a concurso (vídeos em breve).



Autor: António Avelar de Pinho

Intérprete: Luiz Caracol e Gus Liberdade

Título: Dói-me o País

Música: Luiz Caracol

Letra: António Avelar de Pinho

Autor: Blasted

Intérprete: Blasted

Título: Rebellion

Música Blasted, Stego, Guerra

Letra: Blasted, Stego, Guerra



Autor: Cláudio Frank

Intérprete: Cláudio Frank

Título: Quero-te Abraçar

Música: Cláudio Frank

Letra: Cláudio Frank



Autor: Dino D’ Santiago

Intérprete: Kady

Título: Diz Só

Música: Dino D’ Santiago

Letra: Kalaf Epalanga

Autor: Dubio feat. +351

Intérprete: Dubio feat. +351

Título: Cegueira

Música: Rui Azevedo, Pedro Azevedo

Letra: Hugo Azevedo



Autor: Elisa Rodrigues

Intérprete: Elisa Rodrigues

Título: Não Voltes Mais

Música: Elisa Rodrigues

Letra: Elisa Rodrigues



Autor: Filipe Sambado

Intérprete: Filipe Sambado

Título: Gerbera Amarela do Sul

Música: Filipe Sambado

Letra: Filipe Sambado





Autor: Hélio Morais

Intérprete: Judas

Título: Cubismo Enviesado

Música: Hélio Morais

Letra: Hélio Morais



Autor: Jimmy P

Intérprete: Jimmy P

Título: Abensonhado

Música: Jimmy P

Letra: Jimmy P





Autor: João Cabrita

Intérprete: Ian Mucznik

Título: O Dia de Amanhã

Música: João Cabrita

Letra: Ian Mucznik



Autor: Marta Carvalho

Intérprete: Elisa

Título: Medo de Sentir

Música: Marta Carvalho

Letra: Marta Carvalho



Autor: MEERA

Intérprete: MEERA

Título: Copo de Gin

Música: MEERA

Letra: MEERA, Isaura, João Bota



Autor: Pedro Jóia

Intérprete: Tomás Luzia

Título: Mais Real Que O Amor

Música: Pedro Jóia

Letra: Tiago Torres da Silva



Autor: Rui Pregal da Cunha

Intérprete: JJaZZ

Título: Agora

Música: Rui Pregal da Cunha

Letra: Rui Pregal da Cunha



Autor: Throes + The Shine

Intérprete: Throes + The Shine

Título: Movimento

Música: Throes + The Shine

Letra: Throes + The Shine



Autor: Tiago Nacarato

Intérprete: Bárbara Tinoco

Título: Passe-Partout

Música: Tiago Nacarato

Letra: Tiago Nacarato