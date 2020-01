Bon Jovi e Bryan Adams farão uma digressão conjunta no próximo verão.

A partir de junho, a banda de Jon Bon Jovi, que este ano lançará um novo álbum, e o músico canadiano partem para a estrada.

Por enquanto, a digressão tem datas marcadas apenas para a América do Norte: Estados Unidos e Canadá. Destinada a promover o novo disco dos Bon Jovi, de título “Bon Jovi 2020”, a tournée termina com duas datas no Madison Square Garden, em Nova Iorque. Em duas das datas da digressão - em Las Vegas e Toronto - Bryan Adams não marcará presença.

Recorde aqui as fotos dos concertos de Bryan Adams na Altice Arena, em Lisboa, e dos Bon Jovi no Rock in Rio Brasil.

