Os Foo Fighters partilharam um 'teaser' de uma canção nova, prometendo aos fãs muitas novidades ao longo dos próximos 12 meses.

Num post entusiasmado nas redes sociais, Dave Grohl e companheiros começam por assinalar o seu 25º aniversário enquanto banda: "Holy Shit!!! 25 anos?!".

Depois, agradecem aos fãs pela fidelidade "ano após ano" e por "cantarem em coro e fazerem de cada concerto a melhor noite das nossas vidas".

A banda garante que as festividades ainda mal começaram e pede aos fãs para se prepararem para o próximo álbum. "Vai ser um ano de loucos cheio de coisas realmente espantosas", conclui o post.

A acompanhar esta comunicação, uma animação de 25º aniversário musicada com algumas das guitarradas mais pesadas de sempre da banda, no que será um aperitivo para uma canção do próximo álbum.

Os Foo Fighters têm marcado um concerto para Portugal este ano: é a 21 de junho no Rock in Rio-Lisboa, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.