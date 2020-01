Numa semana em que não se regista uma única nova entrada no top nacional de vendas de álbuns, os Xutos & Pontapés seguram o primeiro lugar com a coletânea "40 Anos a Dar no Duro". Leonard Cohen sobe à vice-liderança com "Thanks for the Dance" e a completar o pódio está o projeto de Aurea e Marisa Liz, Elas, com o disco de estreia "9".

1. Xutos & Pontapés - "40 Anos a Dar no Duro"

2. Leonard Cohen - "Thanks for the Dance"

3. Elas - "9"

4. Harry Styles - "Fine Line"

5. Camané & Mário Laginha - "Aqui Está-se Sossegado"

6. Carlos do Carmo - "Oitenta"

7. Dulce Pontes - "Best Of"

8. Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"

9. Coldplay - "Everyday Life"

10. Diogo Piçarra - "South Side Boy"

A liderança da tabela de streaming também se mantém inalterada, com 'Louco' de Piruka e Bluay a manter-se à frente. 'Dance Monkey' de Tones and I segura a segunda posição e em terceiro lugar está esta semana o tema 'Menina Solta' de Giulia Be. A entrada nova mais alta da semana pertence a Justin Bieber e o novo single 'Yummy', que, no entanto, se fica pelo 14º lugar.

1. Piruka & Bluay - 'Louco'

2. Tones and I - 'Dance Monkey'

3. Giulia Be - 'Menina Solta'

4. Travis Scott - 'Highest in the Room'

5. Julinho KSD - 'Hoji N'ka ta Rola'

6. Plutónio - 'Somos Iguais'

7. BISPO feat. Ivandro - 'Essa Saia'

8. Arizona Zervas - 'Roxanne'

9. Julinho KSD - 'Vivi Good'

10. Aragão - 'Tranquilo'