Eugénio Barreiros, músico do Porto conhecido por ter integrado os Jafumega e, antes deles, os Mini Pop, morreu esta semana, aos 60 anos.

Nascido a 5 de fevereiro de 1959, na Invicta, Eugénio Barreiros era o mais velho de três irmãos.

Com os irmãos, Pedro e Mário Barreiros, Eugénio Barreiros formou os Mini Pop, que nos anos 70 lançaram cinco singles e um EP.

Nos Mini Pop, onde tocava também Abílio Queiroz, Eugénio Barreiros era vocalista e tocava teclas.

A banda chegou a tocar na pioneira edição do festival Vilar de Mouros, em 1971, e participou no Festival da Canção de 1973, com o tema 'Menina de Luto'. Terminaram a sua carreira no final dos anos 70.

Na década seguinte, os irmãos Barreiros juntaram-se a José Nogueira, Álvaro Marques e Luís Portugal e criaram os Jafumega, onde Eugénio Barreiros era teclista e fazia vozes.

Da discografia dos Jafumega constam três álbuns de originais e numerosos êxitos, como 'Nó Cego', 'Kasbah', 'Latin America' ou 'Ribeira'. A banda tocou em Vilar de Mouros, em 1982, antes dos então novatos U2.

Em 2013, os Jafumega juntaram-se para vários concertos, incluindo um no Coliseu do Porto, cuja reportagem pode recordar aqui.

À família de Eugénio Barreiros a BLITZ envia os seus pêsames.

A canção que os Mini Pop levaram ao Festival da Canção em 1973:

Canção dos Jafumega com Eugénio Barreiros como vocalista principal: