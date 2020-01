Os fãs que assistiram ao primeiro de oito concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, já sabem como funciona, mas em que se traduz, afinal, a proibição de filmar ou fotografar as atuações? Adotando uma tecnologia também utilizada por Jack White ou pelo comediante Chris Rock nos seus espetáculos de stand-up comedy, a rainha da pop recorreu às bolsas da Yondr, dentro das quais os telemóveis e outros equipamentos eletrónicos ficam trancados no decorrer das atuações.

À chegada à sala de espetáculos, os portadores de bilhetes serão convidados a fechar os aparelhos na referida bolsa, que só será destrancada no final do concerto. Ficando com a bolsa em sua posse durante o espetáculo, no caso de precisar de efetuar uma chamada ou de enviar uma mensagem poderá deslocar-se a uma zona específica onde, a qualquer momento, poderá destrancar o equipamento e de seguida trancá-lo novamente.

Este vídeo mostra como tudo se processa:

Quem conseguir "furar" a proibição, como já aconteceu nos Estados Unidos, e partilhar um vídeo ou uma foto do concerto, o que acontecerá é deixar Madonna irritada. Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a artista reagiu ao desrespeito da sua vontade da seguinte forma: “adoro olhar para a plateia e não ver telefones e flashes de câmaras, vendo, em vez disso, olhos, sorrisos e caras humanas felizes. No entanto, fico confusa com aqueles que insistem em levar outras câmaras e ignorar os meus pedidos para não gravarem o espetáculo. Essas pessoas não estão a permitir-se aproveitar o concerto na sua totalidade mas também mostram uma falta de respeito e de consideração pelos meus desejos. Se não conseguem viver sem o vosso telefone durante duas horas, esta experiência não é para vocês”.

Recorde aqui o testemunho de Rui Clemente, fã da rainha da pop, sobre o primeiro concerto no Coliseu de Lisboa, no passado domingo e siga por aqui para saber o que esperar das atuações vindouras.