Madonna continua a documentar nas redes sociais de tudo o que envolve os concertos portugueses.

No dia seguinte ao primeiro de oito concertos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, partilhou um vídeo no qual se mostra, ao espelho do camarim da sala da Rua das Portas de Santo Antão, a fazer uma contagem decrescente para a entrada em palco.

Em português, e visivelmente bem disposta, a artista vai repetindo os números que lhe vão sendo indicados, de 10 a 1.

Madonna publicou ainda um vídeo da fila de pessoas à espera de entrar no Coliseu, no domingo, antes da abertura de portas, que se prolongou cerca de 200 metros.

Já na segunda-feira, a cantora partilhou nas stories uma ida a uma casa de fados, bem como algumas paisagens lisboetas.