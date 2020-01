Os King Gizzard & The Lizard Wizard são a nova confirmação para o cartaz do festival Super Bock Super Rock, atuando no Palco Super Bock no dia 18 de julho.

A banda australiana regressa a Portugal para apresentar os temas de "Infest the Rats' Nest" e "Fishing For Fishies", os seus dois últimos álbuns de estúdio, lançados em 2019.

Do cartaz do festival já faziam parte nomes como os Local Natives, A$AP Rocky, Foals e Kali Uchis, entre outros.

O Super Bock Super Rock realiza-se de 16 a 18 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, estando a organização a cargo da Música no Coração. Os passes para o festival estão à venda por 95 euros.