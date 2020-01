Os Guns N' Roses poderão vir a lançar música nova em 2020. Quem o diz é Richard Fortus, guitarrista da banda.

Segundo o músico, os Guns N' Roses completaram já várias canções, estando neste momento a ponderar como incluí-las nos seus próximos espetáculos ao vivo.

"É uma questão de fazer com que todos se sintam confortáveis, de forma a integrá-las no espetáculo", contou, à Forbes. "Espero que possamos lançar música nova este ano".

Recorde-se que os Guns N' Roses têm reencontro marcado com o público português no próximo dia 20 de maio, data em que atuam no Passeio Marítimo de Algés.