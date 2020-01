No primeiro de oito concertos no Coliseu de Lisboa, Madonna chamou ao palco um convidado muito especial.

Dino d’Santiago, que a norte-americana conheceu quando veio viver para Lisboa, juntou-se-lhe para cantar, em dueto, 'Sodade'.

O clássico de Cesária Évora saíra do alinhamento dos concertos de Madonna em meados de novembro, não tendo sido apresentado nos últimos espetáculos da sua digressão norte-americana.

Porém, a cantora terá achado adequado recuperar aquele tema no seu primeiro concerto no Coliseu de Lisboa, contando para tal com a ajuda do amigo Dino d'Santiago, que na capital tem sido o seu guia para a música portuguesa e também africana.

Na primeira noite em Lisboa, Madonna mostrou-se “mais real, mais calorosa, mais próxima”, contou à BLITZ o fã português Rui Clemente.



“Ela está genuinamente feliz por atuar em Lisboa. Disse-nos mesmo: 'estou cheia de dores, mas este é o momento em que me sinto mais feliz nesta digressão, porque estou finalmente em Lisboa'. Esse amor sentiu-se, fez uma sentida homenagem a Portugal – contou-nos a sua história de como se apaixonou pelo nosso país e pela cultura lusófona, homenageou Celeste Rodrigues, até cantou um fado em português e disse um belíssimo palavrão começado por 'c'”, acrescentou ainda Rui Clemente.

Os próximos concertos de Madonna no Coliseu de Lisboa, que marcam o arranque da digressão europeia de Madame X, acontecem a 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro.