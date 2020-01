O Teatro Aveirense anunciou a sua programação musical para o primeiro trimestre de 2020.

Nesta agenda “cabem” concertos de Salvador Sobral, cantando Jacques Brel, que atua em Aveiro a 10 de fevereiro, e de Capicua, que apresenta o novo “Madrepérola” a 20 de março, com Lena d'Água como convidada.

A 18 de janeiro, Miguel Ângelo estará no Teatro Aveirense, com os D'Alva como convidados. Em destaque estará “NOVA (pop)”, o novo disco a solo do cantor português.

Mafalda Veiga é a aposta do Teatro Aveirense para 14 de fevereiro; no dia dos namorados, a cantora-compositora irá apresentar um repertório que atravessa os seus 30 anos de carreira.

Confirmados no Teatro Aveirense estão também concertos de Wipeout Beat (16 janeiro), Meera (6 fevereiro), A.Bagageira (20 fevereiro), Whales (12 março) e Plastic People (26 março).