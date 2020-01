Madonna pode não permitir a entrada de telemóveis nos seus concertos, e barrar também a captação de imagens por parte da imprensa, mas o seu concerto do passado domingo no Coliseu de Lisboa terá sido filmado profissionalmente.

A produtora Krypton International, que tem sede em Lisboa e realizou alguns teasers e imagens de bastidores de Madonna em Portugal, anunciou-o nas redes sociais.

Sem meios para captarem imagens do concerto, os fãs partilharam fotos do exterior do Coliseu ou fotografias oficiais de Madonna, por vezes escrevendo sobre a experiência.

Foi o caso do fã svetlyi, que no Instagram partilhou uma apreciação positiva do concerto.

Elogiando Madonna por ter chegado atrasada "apenas 30 minutos", o fã escreve: "Nos primeiros 20 minutos não entendemos como [assistir ao concerto] sem telefone, mas depois damos por nós a pensar: que fixe vir a um evento em 2020 sem ninguém a filmar ou a fazer diretos".

"De facto o concerto acaba por ser mais íntimo. O cenário não é tão simples como parecia nas fotos e tem muitos pormenores. Percebi que é necessário ver ao vivo, nenhuma câmara vai transmitir o humor", remata o fã, mencionando ainda a importância de ver um espetáculo influenciado por Lisboa nesta mesma cidade.