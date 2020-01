São pouco 'musicais' as nomeações para os Óscares deste ano, anunciadas esta segunda-feira.

Depois de um ano em que a biopic de Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody" e "Assim Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga, estiveram em destaque com várias nomeações e galardões, a música fica nesta edição remetida às suas categorias específicas, exceção feita às nomeações obtidas pelo filme "Judy", biopic de Judy Garland que viu a protagonista Renée Zellweger figurar nas candidatas a atriz principal, e o musical "Les Misérables", entre os filmes estrangeiros escalados para a respetiva categoria.

Na categoria de Melhor Canção Original, Elton John conseguiu a única nomeação para "Rocketman", o filme que conta a história da sua vida. Trata-se da canção '(I'm Gonna) Love Me Again', com música do próprio e letra do velho companheiro Bernie Taupin. Registe-se ainda mais uma nomeação para Randy Newman, com 'I Can't Let You Throw Yourself Away', canção do filme "Toy Story 4".

Os nomeados para Melhor Canção Original:

• “I Can't Let You Throw Yourself Away” de “Toy Story 4”

Letra e música de Randy Newman

• “(I'm Gonna) Love Me Again” de “Rocketman”

Música de Elton John; Letra de Bernie Taupin

• “I'm Standing With You” de “Breakthrough”

Música e letra de Diane Warren

• “Into The Unknown” from “Frozen II”

Música e letra de Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez

• “Stand Up” de “Harriet”

Música e letra de Joshuah Brian Campbell e Cynthia Erivo

A compositora islandesa Hildur Guðnadóttir é uma das candidatas ao Óscar de Melhor Partitura Original, por "Joker". A família Newman está em destaque: Randy Newman concorre com a música de "Marriage Story", enquanto o primo Thomas com a de "1917". Inevitavelmente, John Williams coleciona mais uma nomeação com o mais recente filme da saga "A Guerra das Estrelas".

Na categoria de Melhor Partitura Original, os nomeados são:

• “Joker” Hildur Guðnadóttir

• “Mulherzinhas” Alexandre Desplat

• “Marriage Story” Randy Newman

• “1917” Thomas Newman

• “Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker” John Williams

No geral, “Joker”, “1917”, “The Irishman” e “Once Upon a Time” lideram nas nomeações. A lista completa pode ser vista no site do Expresso.